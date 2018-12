CMF diz que “falta de seriedade do MPT-Madeira não deve continuar impune”

“A Câmara Municipal do Funchal considera deplorável a posição pública assumida esta manhã, uma vez mais, pelo MPT-Madeira, que acusa a autarquia de perseguir funcionários municipais, por razões que não se percebem muito bem quais são, a não ser o habitual e confrangedor alarido público através do qual o MPT-Madeira tenta sobreviver com qualquer um dos seus comunicados”.

Palavras da autarquia em reacção às acusações do Partido da Terra, que esta manhã dirigiu um comunicado à imprensa, criticando a vereadora com o pelouro social e de recursos humanos por “perseguir” os funcionários da CMF.

A autarquia nega assim as acusações, sublinhando o facto destas surgirem “um dia após a integração histórica de colaboradores precários nos quadros da Câmara Municipal do Funchal, e do anúncio de que, em termos de orçamento para 2019, o investimento em pessoal aumentará três milhões de euros, graças a uma valorização dos Recursos Humanos municipais sem paralelo na última década, e que tem assegurado progressões nas carreiras, mobilidade intercarreiras e lançamento de novos concursos para mais de 200 postos efectivos de trabalho”.

“É quase redundante a autarquia ter de responder a este tipo de insinuações do MPT-Madeira”, insiste a nota do executivo, acrescentando que irá “reportar a situação da forma adequada às estâncias legais para o efeito”.

“Mesmo que “política” feita desta forma não mereça a atenção por que tanto anseia o MPT-Madeira, acusações deste calibre são graves e merecem sempre uma tomada de posição pública, em nome do bom senso, da honestidade intelectual e do respeito por si próprio e pelas instituições”, concluiu a autarquia.