Cláudia Monteiro de Aguiar envia missiva sobre turismo aos governos dos 28 Estados-Membros

A eurodeputada madeirense, Cláudia Monteiro de Aguiar, enviou uma missiva para os ministros da Economia e do Turismo dos 28 Estados-Membros, para solicitar o apoio do Conselho na aprovação da linha de financiamento de 330 milhões de euros para o Turismo, e que esta esteja já consagrada no próximo Quadro Financeiro Plurianual.

A proposta foi aceite no Parlamento Europeu em Novembro de 2018 e agora a decisão está entregue ao Conselho, que é composto pelos Governos dos Estados-Membros.

No encontro entre a eurodeputada e o Ministro Romeno do Turismo, Bogdan Trif, numa sessão com a Comissão de Transportes e Turismo, no Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar usou da palavra para lembrar, uma vez mais, que a “importância económica e social do sector do turismo para a União Europeia (UE) não deve ser descurada, pois trata-se de uma indústria que gera 10% do PIB da UE e proporciona emprego a aproximadamente 15% da população”.

No final da reunião, a Eurodeputada Madeirense entregou pessoalmente a carta a Bodgan Trif, explicando a importância desta linha orçamental que irá permitir às pequenas e médias empresas, que representam cerca de 98% do sector, “melhor acesso ao financiamento de projectos em domínios específicos considerados de importância fundamental para a política europeia do turismo, como as novas competências em recursos humanos, a digitalização e a necessária adaptação às alterações climáticas”, slaientou a madeirense.

Cláudia Monteiro de Aguiar refere na carta enviada, que o turismo desempenha um papel fulcral no progresso das regiões menos desenvolvidas, em particular das zonas rurais. “O seu impacto positivo é generalizado em toda a Europa, ajudando inclusivamente os países a ultrapassar os efeitos de crise”, pode ler-se no documento. Além disso, “contribui positivamente para criar um sentimento de identidade europeia comum e promover uma compreensão mútua dentro da União. Uma questão que se reveste hoje de enorme importância, tendo em vista o combate que todos somos impelidos ao ‘eurocepticismo’”.

Recorde-se que a Eurodeputada foi a relatora do PPE para o relatório aprovado em Outubro de 2015, designado ‘Novos desafios e ideias para o fomento do Turismo na Europa’, e onde apresentou pela primeira vez a presente linha de financiamento, em conjunto com Eurodeputados espanhóis.