CINM é “importante instrumento” na estratégia Atlântica de Portugal

O Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que o Centro Internacional de Negócios da Madeira é um “importante instrumento” na estratégia Atlântica do país. Augusto Santos Silva respondia a um desafio lançado por Paulo Neves durante uma audição parlamentar na Assembleia da República.

O deputado do PSD-Madeira pediu que o Governo da República olhasse para o CINM e o Registo Internacional de Navios da Madeira-MAR como uma prioridade na estratégia política atlântica nacional.

Na resposta, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva garantiu que o CINM merece toda atenção do Governo da República, e “não é por estar localizado na Madeira”, mas é, “por considerarmos um instrumento muito importante na Estratégia Atlântica do país”, deixando claro que importa “cumprir com as nossas obrigações legais quer nacionais quer europeias”.

Já sobre o Registo Internacional de Navios, o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Dias, deu conta das diligências feitas recentemente em Hamburgo, na Alemanha. “ Visitei a empresa que tem vindo a dinamizar o Registo Internacional de Navios da Madeira e devo dizer desse ponto de vista, o conjunto alargado de embarcações que passou a ter bandeira Nacional pelo MAR, respondeu o governante, ao deputado do PSD-Madeira, Paulo Neves que defendeu uma maior atenção do Governo de Lisboa ao Registo de Navios da Madeira, tornando mais competitivo aquele que é considerado o 3.º maior da Europa.