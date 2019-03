Cinema na Madeira em números

Com base nos dados revelados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) ficamos a conhecer os números relativos ao cinema na Região, numa altura em que exibição comercial de cinema em Portugal está em quebra.

De acordo com o ICA, registou-se uma diminuição de 21,3% do número espectadores e receitas de bilheteira, em Janeiro e Fevereiro de 2019, comparando com o mesmo período de 2018. O que equivale a dizer que este ano as salas de cinema tiveram menos 540 mil espectadores do que em igual período de 2018, para um total de dois milhões de espectadores.

Em termos de receitas de bilheteira verificou-se uma quebra de três milhões de euros, para um valor de 10,7 milhões.

Como está, então a Madeira no que toca à sétima arte?

- Recintos de cinema na Madeira: 2

- Ecrãs: 13

- Lugares: 2647

- Espectadores em 2018: 265 300

- Receitas de bilheteira: 1.358 086,50 euros

- 1,7% dos espectadores nacionais* em 2018

*Espectadores nacionais: 14.689 374