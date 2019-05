Cinco números em destaque nesta segunda-feira, 20 de Maio

68 meses

A economia regional cresce há 68 meses consecutivos,realçou hoje a Secretária Regional do turismo e Cultura, Paula Cabaco, na abertura do Programa Advance de Gestão, organizado pelo Banco Santander.

39 equipas

A Rampa do Monte Município do Funchal conta com um total de 39 equipas que irão para a estrada já este sábado na luta pelos vários troféus

250 jovens

A Festa do concurso escolar GEA Terra Mãe, promovida pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, reuniu hoje, nos Jardins de Santa Luzia, no Funchal, 250 jovens que participaram no Concurso Escolar, como forma de promover o convívio entre os alunos participantes e premiar os melhores trabalhos 2018/2019.

1 pediatra

SESARAM está a recrutar um especialista em Pediatria, através de um procedimento concursal classificado como urgente.

O anúncio, publicado hoje em Diário da República, dá conta de que as candidaturas têm de ser apresentadas no prazo de 5 dias úteis.

Aumento de 0,3%

A produção de energia eléctrica, estimada a partir dos dados de emissão de energia eléctrica fornecidos pela Empresa Electricidade da Madeira (EEM) aumentou 0,3% no 1.º trimestre de 2019, em termos homólogos.