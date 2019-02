Chuva forte durante esta noite instala aviso amarelo na Madeira

O arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro, desta feita devido à chuva forte que pode ser acompanhada de granizo e de trovoada, durante a noite desta quinta-feira e até à manhã de sexta.

Depois do vento que se fez sentir durante o dia de hoje e que afectou a operacionalidade do Aeroporto da Madeira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir um aviso amarelo devido à previsão de “períodos de chuva por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, localmente intensos, e que poderão ser sob a forma de granizo e ocasionalmente acompanhados de trovoadas”.

O aviso amarelo é válido para as ilhas da Madeira e do Porto Santo até às 9h de amanhã, sexta-feira.