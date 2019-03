Neste domingo, 24 de Março, das 09 às 18 horas, terá lugar no Centro de Congressos do Casino da Madeira a XI Assembleia Diocesana do Renovamento Carismático Católico, promovida pela Equipa de Serviço Diocesana do Funchal. O Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, presidirá à eucaristia, pelas 12 horas.

O orador convidado para ministrar ensinamentos é o padre italiano Antonello Cadeddu, que contará também com a participação dos Irmãos da Aliança da Misericórdia.