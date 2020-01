Centro Budista da Madeira promove workshop orientado por Paulo Borges

O Centro Budista da Madeira (CBM) tem entre outros propósitos, promover formações de qualidade. Assim, no próximo dia 25 de Janeiro será promovido mais um workshop no âmbito do programa ‘O Coração da Vida’ orientado por Paulo Borges, e com o qual o CBM pretende proporcionar uma oportunidade para os interessados receberem orientações de qualidade sobre ‘mindfulness’, através de pessoa que já há várias décadas pratica e ensina esta via.

O curso ‘O Coração da Vida’ é uma formação que pretende introduzir os interessados a uma prática de que qualquer pessoa pode beneficiar, independentemente da sua inclinação religiosa ou espiritual. O curso está subdividido em três níveis e na formação programada para o dia 25 de Janeiro no CBM será abordado “O Coração da Vida – Bondade (Nível II)”

O presente módulo está aberto a todos os interessados, sendo que as inscrições podem ser feitas através do site do CBM em https://centrobudistamadeira.wordpress.com/2019/12/30/o-coracao-da-vida-bondade/ .