Casa do Povo de Câmara de Lobos suspende Universidade Sénior e os Cursos laborais e pós-laborais

Na sequência da evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal e no sentido de reforçar a prevenção, por forma a minorar os possíveis efeitos de contágio da infecção na RAM, a Direcção da Casa do Povo de Câmara de Lobos decidiu suspender preventivamente as actividades da Universidade Sénior de Câmara de Lobos e os Cursos laborais e pós-laborais, ministrados pela Casa do Povo, até ao dia 12 de Abril.

A entidade refere que todas as actividades serão repostas e reagendadas para futuras datas.

A Direcção da Casa do Povo de Câmara de Lobos garante ainda que “continuará atenta ao desenrolar desta situação na Região” e informa que manterá os serviços administrativos a funcionar com as devidas precauções e estará contactável através do telefone 291 628 063 / 926 822 837 ou através dos endereços de e-mail [email protected] / [email protected]