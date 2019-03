Carros vão produzir energia para a rede eléctrica do Porto Santo

A Renault anunciou, ontem, em Utrecht (Holanda), a entrada em funcionamento do seu primeiro projecto de carga reversível de carros eléctricos em larga escala na Europa, que terá um dos principais locais de teste no Porto Santo, numa parceria com a Empresa de Electricidade da Madeira. Para já este projecto vai envolver 15 viaturas do modelo Zoe em 2019.

O sistema de carga reversível permite que as viaturas eléctricas sirvam ao mesmo tempo de consumidoras e fornecedoras de energia da rede eléctrica. Ou seja, tal como outras viaturas eléctricas, estes carros vão abastecer-se nos postos públicos de carregamento. Mas as suas baterias também vão fornecer energia à rede pública nos períodos de pico de consumo e em que as necessidades de produção são maiores.