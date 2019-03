Carros, dinheiro e pessoas, os números da Madeira esta segunda-feira

157 carros

São vários os números que marcam o início desta semana na Madeira, a começar por uma boa notícia: dos 157 novos carros policiais que, esta segunda-feira, foram entregues oficialmente pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, alguns vão dotar a frota do Comando Regional da Madeira.

As viaturas fazem parte de um lote de cerca de 2.500 que vão ser entregues às forças e serviços de segurança até 2021, num valor de cerca de 50 milhões de euros, no âmbito da lei de programação de infra-estruturas e equipamento. Segundo Eduardo Cabrita, a PSP recebeu 74 carros no último trimestre de 2018 e, ao longo de 2019, vai contar com mais 200 novas viaturas.

75 mil euros

Ficamos também a saber que o Estado vai dar 75 mil euros para o Município da Ponta do Sol avançar com o projecto de requalificação da sede local da PSP. Primeiro a autarquia desenvolve o projecto e as obras, e só depois é r reembolsada pela secretaria-geral da Administração Interna.

- 10% nos preços

A Autoridade Nacional de Comunicações de Portugal (ANACOM) confirmou uma diminuição de 10% nos preços máximos cobrados pelos circuitos Ethernet e CAM (ligações de alto débito em infra-estrutura óptica através de cabo submarino), entre Portugal Continental e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, após a oposição da Altice Portugal.

- 810 pessoas

Os dados preliminares da demografia indicam um saldo natural negativo, de -810 indivíduos, para a Região em 2018. Ou seja, inferior ao observado em 2017: -553 indivíduos.

Este saldo resulta de um número de nados-vivos (1. 919 indivíduos) inferior ao número de óbitos (2.729 indivíduos).

Relativamente ao ano anterior, o número de nados-vivos diminuiu 2,1% (1 960 indivíduos em 2017) e o número de óbitos aumentou 8,6% (2 514 indivíduos em 2017).

Ainda neste período, registaram-se 959 casamentos, menos 3 que em 2017.

3.000 euros

A Câmara Municipal do Funchal abriu as inscrições para a 5.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora (PMMA), que vai distinguir o melhor trabalho do ano entregue à autarquia sobre Igualdade de Género, com um prémio de 3000 euros.

1.600 idosos

O CDS apontou os “600 idosos com alta médica que continuam internados nos hospitais”, bem como da “lista de espera de 1.000 idosos que aguardam por um lugar num lar”, para lembrar que promove, na noite desta terça-feira,, um debate sobre estratégias para responder ao envelhecimento da população. (LINK)

15 dias

O navegador solitário madeirense Miguel Sá conta demorar 15 dias, desde Ilha Brava, em Cabo Verde, para atracar nas ilhas Barbados, nas Caraíbas, O navegador partiu esta segunda-feira.

167 estudantes

António Pires, presidente do conselho executivo da Francisco Franco, contou que, no ano passado, dos 167 alunos que fizeram o exame de Economia, quatro tiveram nota máxima, os 20 valores; oito arrecadaram 19 valores; e um terço teve conseguiu 17 valores ou superior.