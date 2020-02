O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Carlos Pereira destacou, hoje, o facto de o PS ter aprovado diversas propostas de alteração ao Orçamento do Estado apresentadas pela oposição, lamentando, por outro lado, que o PSD-M não tenha a mesma postura na Região, dado que no Parlamento madeirense chumbou todas as iniciativas da oposição.

O deputado socialista entende que “o debate na especialidade do Orçamento do Estado 2020 não segue os padrões dos anteriores, sendo que, ao fim do terceiro dia de debate, fica claro que a geometria parlamentar tem permitido a aprovação de propostas que não constavam no Orçamento inicial”. Contudo, aponta que “não são em exclusivo as propostas do PSD-M, mas transversais a todo o Orçamento, pelo que parece excessivo, para não dizer cómico, que alguns chamem a si a genialidade da estratégia”.

Por um lado, aponta o “isolacionismo factual” dos parlamentares sociais-democratas, “quando há dezenas de propostas recusadas pelo próprio partido”.

“Querer convencer a Assembleia da República quando não se convence o partido é insólito”, atira o socialista, considerando que “este facto pode comprometer votações futuras de assuntos iguais, mas nos contextos certos, como alterações de diplomas como a Lei de Finanças Regionais”.

O deputado diz que “foram muitas as propostas da Madeira que o Grupo Parlamentar do PS aprovou, tendo-o feito em prol dos madeirenses e não por imperativo partidário”. “Foi por isso que votamos com todo o conforto em propostas do PSD-M e do PCP”, acrescenta.

Por outro lado, Carlos Pereira acusa o PSD-M de ter “duas caras, já que defende o bem-estar da Madeira na Assembleia da República (segundo dizem os seus deputados), mas está completamente a marimbar-se para o mesmo bem-estar dos madeirenses tratado na Madeira e na Assembleia Legislativa Regional”.

O deputado socialista recorda que “das 236 propostas da oposição, em sede de Orçamento Regional, aprovaram uma do PCP sem qualquer impacto”.

“Afinal, defender a Madeira não é aumentar o subsídio de insularidade, aumentar o salário mínimo, reduzir os impostos, dar mais dinheiro aos nossos velhinhos, ajudar as nossas crianças com manuais escolares”, ironiza Carlos Pereira, criticando que tenha sido “tudo chumbado pelo PSD-M”.

“Talvez fosse melhor explicar isto do que fazer números de circo, chamando a si méritos que, além de não serem seus, são circunstanciais”, aconselha.

Pereira frisa ainda que “enquanto os deputados do PS no Parlamento nacional fizeram tudo o que podiam para aprovar o que lhes pareceu importante (inclusive propostas de outros partidos), o PSD-M não mostrou defender os madeirenses, passando o rolo compressor em tudo o que era bom e travando 236 propostas que ajudavam os madeirenses”.