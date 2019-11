Cáritas Diocesana do Funchal realiza recolha de alimentos nos supermercados Pingo Doce

A Cáritas Diocesana do Funchal, leva a cabo este fim-de-semana, nos dias 16 e 17 de Novembro, uma campanha de recolha de alimentos em todas as superfícies Pingo Doce da Ilha da Madeira e do Porto Santo,

Desta vez, todos os voluntários terão ao peito um autocolante para sensibilizar a população para a importância deste acto solidário. Com a mensagem ‘Nem todos podem ajudar, mas todos podem sorrir’ a ideia é mostrar que mesmo não podendo contribuir, “podem sempre dar uma palavra simpática aos heróicos voluntários que se encontram nas superfícies a ajudar o próximo”, refere a Cáritas.