Capitania mantém aviso de agitação marítima até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã, com base na informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera relativamente à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima. Segundo informou a autoridade marítima, as ondas na Costa Norte serão de Norte/Noroeste até 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sul com 1 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros de altura. A visibilidade será boa a moderada e o vento de Nordeste fresco a muito fresco, tornando-se moderado a fresco a partir da noite.

A Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.