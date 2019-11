Capitania do Porto do Funchal emite aviso

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso para que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo, na sequência da informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 00 horas de sábado é de vento de Norte/Nordeste fresco a muito fresco, visibilidade boa a moderada, podendo por vezes ser fraca e ondulação na costa Norte com ondas de Norte com 4 a 5,5 metros, diminuindo para 3 a 4,5 metros no final do período; e na costa Sul, com ondas de Sul com 1,5 a 2,5 metros diminuindo para 1 a 2 metros.