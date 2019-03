Caos ainda é visível mas o Aeroporto está operacional

Após o dia conturbado vivido ontem no Aeroporto, e dada a melhoria das condições meteorológicas, a operação aeroportuária está a ser regularizada, com todos os voos programados a conseguir aterrar na Madeira esta manhã.

Mais de 8 mil passageiros terão sido prejudicados ontem, sem contabilizar os afectados com os grandes atrasos nos poucos voos realizados, pelo que ainda são visíveis vestígios do caos instalado no terminal das partidas do Aeroporto.

O vento acima dos limites operacionais no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo provocou, esta terça-feira, o cancelamento de 55 dos 75 voos programados de e para a Madeira, além de dezenas de aeronaves divergidas, algumas mais do que uma vez.

De acordo com a página da ANA, do movimento aéreo previsto para a jornada de ontem, foram canceladas 28 chegadas e 27 partidas, tendo-se realizado 9 aterragens e 11 descolagens.

Apenas quatro voos domésticos entre a Madeira e Continente (1 chegada e 3 partidas) foram realizados, sendo que nenhum voo proveniente de Lisboa, dos 10 previstos, aterrou ontem em Santa Cruz. A única ligação de voos regulares com o Continente a pousar na Madeira foi o voo matinal proveniente do Porto, que depois de ter sido desviado para Porto Santo, conseguiu, já de tarde, completar a viagem aproveitando uma das raras ‘janelas de oportunidade’ dadas pelo vento que soprou a uma média de 44,6 km/h, tendo atingido os 82 km/h na rajada máxima mais extrema registada junto à torre de controlo.