A Capitania do Porto do Funchal informa, através de um comunicado de imprensa, que foi cancelado o aviso de agitação marítima forte. “Apesar do Cancelamento do Aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”, acrescenta a mesma nota de imprensa.