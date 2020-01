Campeonato Regional de Jogos Matemáticos ‘joga-se’ a 14 de Fevereiro

A 4.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (4CRJM/M) irá realizar-se a 14 de Fevereiro, anunciou hoje a Direcção Regional de Educação. A final irá decorrer, entre as 9 e as 16 horas, no Pavilhão do Colégio dos Salesianos, no Funchal.

O Campeonato Regional de Jogos Matemáticos é uma iniciativa promovida pela Direcção Regional de Educação dirigida aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, que tem como objectivo contribuir para o desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social.

Este projecto, desenvolvido pelas turmas do 3º e 4º ano de escolaridade em algumas horas designadas para Apoio ao Estudo. Serão trabalhado essencialmente os jogos de tabuleiro que fazem parte do Campeonato Regional de Jogos de Matemática da Madeira (Semáforo, Gatos e Cães, Rastros).

Além de prémios para os três primeiros classificados de cada jogo, os vencedores irão representar a Madeira na Final Nacional, agendada para 20 de Março, em Aveiro.

As escolas interessadas em participar poderão consultar o guião da final, o cartaz, as regras dos jogos e o regulamento do campeonato no site oficial do evento.