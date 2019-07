Campanha ‘Há mar e mar, há que ir e Limpar’ regressa às praias da Madeira até ao dia 27

Pelo quarto ano consecutivo, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), através da Direcção Regional de Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), leva a cabo a campanha ‘Há Mar e Mar, Há Que ir e Limpar’.

Uma iniciativa integrada na Estratégia MaRaM - Poluição Zero no Mar da RAM, que está a decorrer desde o passado dia 15, até ao dia 27 de Julho, nas praias dos 11 concelhos da região, em parceria com os respetivos municípios.

Durante os próximos dias, crianças e jovens de ATLs e associações, estarão envolvidos na recolha de resíduos nas várias praias da Região, juntamente com a colaboração dos técnicos da DROTA, numa acção de sensibilização que visa “alertar para a necessidade de mudança de comportamentos2, refere nota da Secretaria do Ambiente.

Nos primeiros quatro dias da campanha, foram recolhidos pelos jovens, em média, entre 300 e 400 litros de lixo por dia, sendo da responsabilidade das Câmaras Municipais o encaminhamento desses resíduos para tratamento.

Os trabalhos terminam no próximo dia 27, com uma recolha de lixo no mar, numa travessia em caiaque, entre São Lázaro e o Clube Naval do Funchal.