A Câmara Municipal do Funchal promove, a partir desta semana, a criação de mais uma intervenção de arte urbana na zona do Campo da Barca, nomeadamente no respectivo túnel municipal. Tal como o DIÁRIO divulgou hoje na sua edição impresasa, a nova obra será da autoria do artista Marco Fagundes e é apoiada pelo Município, no âmbito dos Apoios ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal, numa colaboração com a Associação Wamãe.

A intervenção já começou e irá decorrer até 14 de Fevereiro, nos dias úteis, das 20h às 23 horas, e nos fins-de-semana das 8h às 23h. O trânsito será interrompido apenas numa das vias, sendo gerido pela PSP no local.

A Vereadora Madalena Nunes, que tem os pelouros da Cultura e do Desenvolvimento Social no Município, destaca, desde logo, “o carácter especial desta intervenção, que terá a participação de pessoas de vários locais e origens, tais como jovens que estão a residir ou já residiram no Estabelecimento Vila Mar, utentes da AFARAM e de outras instituições com vista à inclusão social e, inclusive, Pessoas em Situação de Sem-Abrigo”, sendo uma intervenção artística, mas com uma importante componente social.

Segundo a Vereadora, este projecto associa, mais uma vez, a criação artística a esse trabalho social, com o envolvimento de cidadãos em risco de exclusão social, mas que estarão, neste caso, a contribuir para o enriquecimento do património artístico da cidade que é sua. “Esta é uma mensagem forte que passamos e que para nós tem muito significado”, destaca Madalena Nunes, apontando a um dos objectivos das Cidades Educadoras, de cuja rede o Funchal faz parte e cujo trabalho tem sido reconhecido a nível regional, nacional e internacional.

O mural vem juntar-se a dois outros já existentes no local, nomeadamente ‘A Baleia’, de Marcos Milewski e ‘Cristiano Ronaldo’, de Luísa Spínola, “criando aquilo que já podemos considerar um polo de arte urbana no Funchal, neste caso com uma intervenção algo inovadora, realizada num túnel, o que é pouco habitual em Portugal”, reforça a autarca, acrescentando que “o Funchal tem seguido, nos últimos anos, uma política cultural que privilegia a acessibilidade, a democratização e a valorização dos agentes culturais locais”.

Recorde-se que o Funchal tem apoiado diversos projectos ao longo dos últimos anos. É o caso, por exemplo, do mural do parque de estacionamento do Almirante Reis, elaborado por Bárbara Gil, para além das duas outras intervenções já referidas no Campo da Barca.