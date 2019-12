Câmara Municipal do Funchal espera um “recorde de afluência à Noite do Mercado”

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal apresentou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a edição 2019 da Noite do Mercado, que acontece no próximo dia 23 de Dezembro, evento que é considerado o maior cartaz do Natal Madeirense.

“Temos tudo preparado para manter a tradição, com segurança, na noite mais movimentada da nossa cidade”, começou por sublinhar Miguel Silva Gouveia, destacando o alinhamento no que se refere às habituais barracas típicas, aos cânticos, à música e à animação ao longo das ruas para que seja “mais uma excelente Noite do Mercado na cidade do Funchal”.

Relativamente à segurança, estarão envolvidas diversas entidades, com a presença de corporações dos Bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa, num total de 100 operacionais e 17 veículos que ficarão pré posicionados na cidade, aliados ao patrulhamento desde a Rua Fernão de Ornelas até à Placa Central da Avenida Arriaga e Avenida do Mar .

A estes operacionais acresce mais de 70 elementos da PSP que estarão no terreno, bem como a presença de elementos da Protecção Civil e da Polícia Marítima.

“Este ano teremos 96 barracas”, frisou o líder da Autarquia, saliento que todos os vendedores que se candidataram tiveram um espaço para poderem vender os seus produtos, sejam comes e bebes, venda de verdura e ramagens ou venda de brinquedos, nas imediações do Mercado dos Lavradores.

Em termos de trânsito, o Funchal terá 11 parques de estacionamento disponíveis durante toda a noite, com capacidade para 5.100 lugares, havendo uma tarifa especial para esta noite em oito destes parques.

A Horários do Funchal associa-se a esta noite de festa e terá carreiras a preços especiais para todos aqueles que decidam deixar o carro em casa e vir ao Mercado de transporte público.

A partir das 22 horas de sábado, 21 de Dezembro, algumas ruas do Funchal já começam a ser fechadas ao trânsito, como a Rua Latino Coelho e a Rua da Boa Viagem, sendo as restantes estradas encerradas às 17 horas de segunda, dia 23.

A exemplo dos anos anteriores, a Autarquia mantém a aposta na utilização dos copos recicláveis, que têm um impacto ambiental muito grande, disponibilizados pela Empresa de Cervejas da Madeira.

Os serviços de limpeza da Autarquia irão instalar cerca de 143 contentores para recolha de resíduos, e as equipas entram em serviço às 6 horas do dia 24 de Dezembro, com cerca de 126 funcionários do Departamento de Ambiente, apoiados por 22 viaturas, para proceder às operações de limpeza. A ideia é manter a cidade limpa ao final da manhã para “receber quem nos visita com a apresentação que sempre nos habitou”.

Segundo Miguel Silva Gouveia, a Câmara Municipal do Funchal espera um recorde de afluência à Noite do Mercado. É que para além da festa ter sido alargada a outras artérias fora das imediações do Mercado, o Funchal recebe dois navios de cruzeiro que irão trazer cerca de 6 mil visitantes para esta festa. “Vamos trabalhar para que todos possam aproveitar, divertindo-se com responsabilidade, alegria e segurança, em mais uma inesquecível Noite do Mercado do Funchal”, referiu o Autarca.