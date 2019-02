Câmara do Funchal vai investir até final de 2019 mais meio milhão de euros em equipamento de recolha de resíduos

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve, esta manhã de quinta-feira, na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos dos Viveiros, sede do Departamento de Ambiente no concelho, para apresentar as novas viaturas pesadas de recolha de resíduos que vão integrar a frota da autarquia. Trata-se de um total de 9 veículos, que representam um investimento global de 1,3 milhões de euros.

Paulo Cafôfo, que foi acompanhado, na ocasião, pela vereadora do Ambiente, Idalina Perestrelo, começou por reconhecer o envelhecimento da frota do Departamento de Ambiente do Município, que totaliza, neste momento, 75 viaturas com uma média de idades que ronda os 15 anos.

O presidente referiu, a propósito, que “durante muitos anos não se fizeram investimentos substanciais a este nível, apesar de haver muitas fontes de financiamento para a aquisição de viaturas e de equipamentos à época, pelo que actualmente sentimos a necessidade de fazê-lo, segundo um plano de renovação da frota definido.”

“Hoje, a autarquia apresenta quase uma dezena de novos investimentos na nossa frota, alguns deles sem qualquer co-financiamento associado, que vêm dotar o Departamento de Ambiente de novas viaturas de recolha de resíduos essenciais, e algumas delas inovadoras, com é o caso da viatura bifluxo, que tem a capacidade de recolher dois tipos diferentes de resíduos”.

O edil aproveitou a ocasião para anunciar, igualmente, que até ao final de 2019, a autarquia vai investir mais meio milhão de euros neste capítulo, a começar pela aquisição de uma nova viatura com grua, destinada a apoiar a manutenção das ilhas ecológicas, e que chegará já no próximo mês de Março. “É um investimento substancial, mas necessário, para garantir a qualidade ambiental que é reconhecida à nossa cidade em todo o país, como o comprovam galardões anuais como o ECOXXI.”

Paulo Cafôfo apelou, por fim, “ao civismo de toda a população perante o lixo que produz, porque podemos todos contribuir para a diminuição dos resíduos e, acima de tudo, para uma selecção em termos de reciclagem mais eficiente e eficaz”, sendo que também já estão previstas, da parte da Autarquia, diversas iniciativas de sensibilização para este ano, a começar pelo tema da selecção e utilização dos plásticos.