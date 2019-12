Câmara do Funchal responde à HF e apresenta ofício enviado a 20 de Novembro

Depois da Empresa Horários do Funchal ter lamentado hoje o facto de não ter sido consultada ou auscultada por parte da Câmara Municipal do Funchal sobre a Noite do Mercado 2019 até ao passado dia 17 de Dezembro, a Autarquia responde, mostrando os ofícios enviados por protocolo à Direcção Regional de Economia e Transportes, e por e-mail à Horários do Funchal, à Rodoeste e à SAM, no passado dia 20 de Novembro, onde é solicitado o “reforço da oferta do transporte público colectivo”.