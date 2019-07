Câmara do Funchal instala ecopapeleiras em 24 escolas básicas do concelho

A Câmara Municipal do Funchal dotou 24 escolas básicas do 1.º Ciclo do concelho, que estão sob tutela municipal, com ecopapeleiras, numa iniciativa cofinanciada pelo POSEUR, e que pretende promover a consciencialização ambiental na cidade, especialmente junto dos mais jovens.

A vice-presidente da autarquia, Idalina Perestrelo, que tem a tutela do Ambiente, explica que este reforço da rede de ecopapeleiras junto das escolas do concelho “vem ao encontro das políticas de educação ambiental que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos”, sendo mais um investimento no sentido de “potenciar a mudança de paradigma que se impõe na nossa sociedade ao nível dos resíduos”.

A autarca revela ainda que como entidade pública, a Câmara do Funchal “tem o dever de estar na linha da frente desta intervenção, que passa, para além da sensibilização, por dotar a cidade de mais e melhores equipamentos enquadrados com estilos de vida sustentável, motivando o civismo dos cidadãos de todas as idades, sendo que os jovens assumem naturalmente um papel fundamental na transformação de consciências para as próximas gerações”.

Após um levantamento efectuado junto dos estabelecimentos de ensino do concelho, com as direcções das escolas, a Autarquia definiu os pontos mais adequados para instalar novos equipamentos e melhor servir a comunidade escolar, considerando alunos, pais e colaboradores. Idalina Perestrelo conclui que este é um projecto para aprofundar, estendendo-se a outros locais estratégicos do concelho, como ginásios, entre outros.