Câmara do Funchal encerra acessos à Praia Formosa

A Câmara Municipal do Funchal informou esta noite que “foram reforçadas as medidas de segurança na Praia Formosa, com o encerramento total dos acessos rodoviários aos parques de estacionamento, estando proibida a circulação de carros e pessoas em toda a zona da praia”.

Mais informa que “os acessos pedonais também ficarão encerrados durante a noite, atendendo ao aviso amarelo para agitação marítima em vigor até amanhã” (actualmente até ás 6 horas da manhã).

A Autarquia funchalense aproveita para pedir “a toda a população que cumpra escrupulosamente estas indicações da Protecção Civil Municipal e não se aproxime da orla marítima até indicações em contrário”, conclui.