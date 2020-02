A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, entre os dias 2 e 8 de Março, a Semana das Mulheres 2020, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que se assinala justamente a 8 de Março. A abertura do evento está marcada para segunda-feira, dia 2, pelas 15 horas, no átrio dos Paços do Concelho, com a inauguração de uma exposição itinerante do Governo da Suécia que virá pela primeira vez a Portugal, denominada ‘Mundo Igualitário do ponto de vista do género - Um tributo a quem luta pelos direitos das mulheres’.

A Embaixadora da Suécia em Portugal, Helena Pilsas Ahlin, estará presente na ocasião e participará também numa conversa no Salão Nobre da Câmara Municipal, às 15h30, com a representante da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Isabel Rosinha, e a Conselheira Municipal para a Igualdade, Guida Vieira.

Para a Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Igualdade de Género no Funchal, “este continua a ser um dia manifestamente simbólico e que importa relevar”, salientando que o actual Executivo, “à luz da forma como tem encarado sempre as questões da igualdade de género, faz questão de assinalá-lo com uma semana de actividades que considera de valor acrescentado para a comunidade, este ano com a excelente notícia de podermos contar com o patrocínio da Embaixada da Suécia, para uma exposição itinerante daquele país que chega pela primeira vez a Portugal e que constitui um tributo às pessoas que, em diversas partes do mundo, têm lutado pelos direitos das mulheres, e que acredito que sensibilizará todos aqueles que a visitarem”.

O programa vai incluir, igualmente, actividades diárias com públicos infantil, juvenil e sénior, sendo ainda de destacar, a 4 de Março (15h30), a Tertúlia ‘Em 2020 ainda existem papéis de género?’, no Salão Nobre da Câmara do Funchal, bem como o lançamento do livro ‘Feminismo e Igualdade’ no dia 6 de março (18h), na Biblioteca Municipal do Funchal.

Para o Dia da Mulher - 8 de Março (18h) o Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe a projecção do filme ‘Mulheres do Meu País’, de Raquel Freire, cujo bilhete terá um custo de 3€.

Madalena Nunes deixa um convite à população para que “adira às muitas actividades disponíveis de forma a sermos capazes de dar cada vez mais a visibilidade merecida a estas questões”.