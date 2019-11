Câmara de Lobos recebe prémio em Almada

O Município da Câmara de Lobos recebe, esta manhã, o Prémio de Mérito pelo projecto ‘Festas de São Pedro de Câmara de Lobos – Uma festa devolvida às pessoas’, no concurso M2V – Melhores Municípios para Viver, promovido pelo INTEC – Instituto de Tecnologia Comportamental e Jornal Sol.

O M2V reconhece e premeia a excelência e criatividade na gestão dos recursos municipais, tendo em conta as necessidades de cada população e as suas diferentes características.

O projecto das decorações de rua das Festas de São Pedro, com instalações de arte reciclada, valeu ao município de Câmara de Lobos a distinção com o Prémio de Mérito Social, pela promoção da envolvência da comunidade local na vida activa do concelho, com resultados que trouxeram ao município uma enorme projecção mediática, assente em práticas ambientalmente sustentáveis, a nível nacional e internacional.

A cerimónia de entrega dos galardões decorreu, esta manhã, em Almada, e contou com a presença da vice-presidente do município, Sónia Pereira.

Para a autarca, “este prémio reconhece o projecto de decoração de ruas como um projecto ambicioso que assumiu um carácter unificador e identitário da comunidade local, que se mobilizou através da participação das associações envolvidas”.

Sónia Pereira realça ainda que este prémio “é do Agrupamento de Escuteiros 1082 de Sta. Cecília, da Casa do Povo de Câmara de Lobos, da Confraria do Santíssimo Sacramento da Associação Império da Ilha, dos Centros Comunitários Municipais, dos Centros Social e Paroquial do Carmo, Centro Social e Paroquial de Santa Cecília; Centro Social e Paroquial da Encarnação da Associação dos Amigos das Artes – Metaphora do Centro de Actividades Ocupacionais de Câmara de Lobos, tecido empresarial local, e de todos os Câmara-lobenses, que contribuíram de forma directa e indirecta para a realização do projecto”.

O concurso MV2, promovido, desde 2008, pelo INTEC em parceria com o Jornal Sol. A iniciativa tem como objectivo incentivar a qualidade de vida dos Municípios portugueses, premiando projectos nas áreas de intervenção Ambiental, Económico e Social.