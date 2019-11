Câmara de Lobos apresentou Guião de Boas Práticas Municipais

O município de Câmara de Lobos apresentou, esta manhã, na sessão de abertura das celebrações do Dia Internacional da Cidade Educadora, o Guião de Boas Práticas Municipais à Luz dos Princípios das Cidades Educadoras, que elenca os projectos desenvolvidos pelo município e estabelecimentos de ensino do concelho que se enquadram nos principio que norteiam a declaração de compromisso das Cidades Educadoras.

Este guião inclui 45 boas práticas concelhias, sobretudo, na área da Educação, que se enquadram nos 20 princípios com os quais a Rede Internacional das Cidades Educadoras se comprometem; Igualdade, Diversidade, Diálogo Intergeracional, Qualidade de Vida, Política Educativa, Responsabilidade Partilhada, Identidade, Planeamento Urbano, Acessibilidade, Participação, Sustentabilidade, Governança, Cultura, Formação, Inclusão, Colaboração, Associativismo, Informação e Cidadania.

As celebrações do Dia Internacional da Cidade Educadora continuam já na próxima sexta-feira, dia 29, com workshops para alunos e professores, com o recurso à metodologia inovadora LEGO SERIOUS PLAY, que recorre ao popular brinquedo como ferramenta de reflexão e desenvolvimento de competências ao nível da comunicação, inovação e resolução de problemas complexos em contexto escolar.