Câmara de Lobos apoia Juntas com mais de 300 mil euros

A autarquia de Câmara de Lobos tem prevista a atribuição de um apoio global de 331 mil euros às cinco juntas de freguesia do concelho, no decurso do corrente ano 2020, para financiar o plano de actividades daquelas estruturas autárquicas de proximidade.

Na reunião de Câmara que teve lugar, esta quinta-feira, 23 de Janeiro, já foi aprovada por unanimidade a proposta referente à autorização de celebração de contratos interadministrativos, no valor de 108.988 mil euros.

O vereador do Ambiente e Cultura, Leonel Correia da Silva, porta-voz da reunião de Câmara Municipal ocorrida hoje, referiu que “os contratos interadministrativos hoje aprovados, constituem um importante mecanismo financeiro da Câmara Municipal tendo em vista apoiar a actividade que vem sendo prosseguida pelas Juntas de Freguesia”.

Segundo o autarca, as Juntas de Freguesia são os organismos públicos mais próximos do quotidiano das pessoas, sendo que, por vezes, não dispõe dos meios financeiros adequados à satisfação das necessidades dos cidadãos”.

“É nesta linha que a Câmara Municipal tem vindo progressivamente a reforçar as verbas para criar condições para que as juntas de freguesia possam assegurar a execução de intervenções de proximidade e a realização de iniciativas de interesse para o município”, sustenta.

Para além dos contratos interadministrativos, a autarquia está a ultimar a proposta para a celebração dos acordos de execução a celebrar igualmente com as Juntas de Freguesia do concelho, através dos quais serão definidos os critérios para a concessão de apoio financeiro e material destinados à realização de obras de proximidade, ao nível da recuperação de veredas e espaços públicos municipais que necessitam de manutenção, cujo montante global deverá rondar os 222.512 euros.

Tendo em conta os montantes aprovados nos contratos interadministrativos e os valores estimados para os acordos de execução, o valor global a transferir para as juntas este ano será de 331.500 euros, representando um acréscimo de mais de 85% tendo por base o ano de 2015.