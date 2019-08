Calor faz subir termómetros aos 29ºC

Prolonga-se até às 21 horas de sexta-feira o aviso amarelo para tempo quente na costa Norte e Sul e ainda no Porto Santo, com São Vicente a atingir os 29ºC de temperatura máxima. Quanto às restantes previsões para o Arquipélago da Madeira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera um dia com períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado do quadrante Oeste, sendo no Funchal igualmente com muitas nuvens e vento fraco. A temperatura máxima no Funchal chega aos 28ºC, o mesmo valor no Porto Santo e em Machico.

No Lugar de Baixo, no Porto Moniz e em Santa Cruz os termómetros vão registar 27ºC na parte mais quente do dia, 26ºC em Câmara de Lobos, na Ponta do Pargo, no Caniçal e em Santana.

A ilha da Madeira e a do Porto Santo estão ambas com índice 10 em termos de exposição aos raios ultravioleta, o que significa um risco muito elevado. O IPMA recomenda medidas de precaução e evitar a exposição de crianças ao Sol.

No mar, a costa Sul, conte com ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro.