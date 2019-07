Calado diz que Logislink está a par daquilo que é feito nível nacional e internacional

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, visitou hoje a Logislink -Terminal Logística, Lda, uma empresa com sete anos de actividade.

O governante realçou o facto de “grandes marcas” estarem presentes na Madeira através deste tipo de operações.

“É uma empresa madeirense que está a facturar para o continente e para os Açores, que possui cerca de 200 pessoas a trabalhar diariamente e que faz uma distribuição única em termos de logística e a par daquilo que se faz a nível nacional e até mesmo internacional”, realçou.

De acordo com Calado, esta empresa tem a particularidade de ser um operador com área de transporte marítimo no Continente, que faz a distribuição na Região e evita que os contentores circulem dentro do Funchal.

“Há uma área logística aqui na zona da Cancela e faz distribuição ponto a ponto em todos os concelhos da Região, de uma forma singular, evitando custos de funcionamento ou custos fixos por parte das empresas e faz com que os produtos cheguem ao mercado a um preço muito inferior àquele que se as empresas tivessem que investir nesta área logística, o que nos deixa muito satisfeitos”, frisou.

Porém, referiu que os empresários dizem que é muito difícil encontrar mão-de-obra para este tipo de actividades.