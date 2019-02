Cafôfo ‘atira-se’ à TAP e ao Governo Regional

Num dia em que o Aeroporto da Madeira regista grandes constrangimentos operacionais, Paulo Cafôfo colocou um post duro no seu Facebook, narrando na primeira pessoa todos os inconvenientes gerados por o avião em que viajava de Lisboa para a Madeira não ter conseguido aterrar, ontem, devido à fraca visibilidade em Santa Cruz. Na viagem remarcada para hoje, novo desvio para Lisboa.

Dando voz a centenas de passageiros afectados pelo mau tempo e pela falta de suporte da companhia aérea nestas ocasiões, o presidente da Câmara do Funchal e candidato à presidência do Governo Regional crítica veementemente a TAP, sublinhando que os passageiros “andam jogados de um lado para outro”.

Cafôfo pede outra postura à companhia aérea para com os “portugueses que vivem na Região Autónoma da Madeira, garantido sobre quaisquer outros interesses, os seus direitos.” Exige “decência” no tratamento das pessoas.

Na mensagem, o autarca não poupa também o Governo Regional: “Queremos que o Governo Regional desenhe um plano de contingência, que já tenho falado por inúmeras vezes, e que tal como o futuro desta Região, parece ter sido adiado. Um plano que prepare o Aeroporto Internacional da Madeira de meios para enfrentar as inúmeras situações que ocorrem, durante praticamente todo o ano, relativamente a cancelamentos, por via de ventos, neblina ou motivos operacionais das companhias. E que façam do Aeroporto do Porto Santo, uma alternativa aos passageiros que ficam temporariamente impedidos de entrar ou sair da Ilha da Madeira”.