Café Memória regressa com “Reabiltação Cognitiva”

O Café Memória da Madeira regressa para mais uma sessão no dia 22 de Junho, sábado, das 9h00 às 11h00, no restaurante Yuan Sushi Wok do MadeiraShopping. A convidada principal será Mónica Spínola, Psicóloga no NeuroRehab Lab, do M-ITI (Madeira Interactive Tecnologies Institute), com o tema “Reabilitação Cognitiva, forma de capacitar e promoção do funcionamento no dia-a-dia da pessoa com dificuldades de memória”.

As sessões do Café Memória Madeira são sempre gratuitas e pretendem reunir pessoas com demência, pessoas com problemas de memória, cuidadores e familiares.

Para participar no Café Memória da Madeira não necessita de inscrição prévia.