Cada vez mais madeirenses trabalham por conta própria

No pico da crise e da diminuição do emprego, com a taxa de desemprego a atingir quase um em cada cinco trabalhadores na Região Autónoma da Madeira, os efeitos sobre o trabalho por conta de outrem foram praticamente idênticos aos dos trabalhadores por conta própria. A verdade é que, com o retomar da actividade económica, há cada vez mais madeirenses a trabalharem por sua conta e risco. Nos últimos oito anos atingiu o número mais alto no 4.º trimestre do ano passado.

No final de 2018, havia 23,3 mil pessoas na Madeira que declaravam trabalhar para si, contra 101,7 mil para um patrão, de um total de 125 mil pessoas empregadas, repetindo pelo segundo trimestre consecutivo essa fasquia que nunca antes (na actual série estatística iniciada em 2011) tinha sido alcançada. A série estatística anterior, que vinha desde 1998, foi descontinuada, não permitindo uma análise fiável.

Estas contas comparam com as dos restantes períodos de três meses de 2018, por exemplo, que dão conta que com 121,2 mil, 123,8 mil e 125,1 mil nos 1.º, 2.º e 3.º trimestres havia menos trabalhadores por conta própria, mas numa escalada gradual para 21,8 mil, 22,5 mil e 23,1 mil, respectivamente.