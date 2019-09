O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e a embaixadora da Índia em Portugal, Nandini Singla inauguraram, hoje, um busto de Gandhi, na Praça do Povo, no Funchal.

Uma cerimónia em que foi recordada a passagem do líder, político e espiritual, indiano pelo Funchal, em 1906, quando viajava de Londres para a África do Sul.

A mensagem de paz de Gandhi foi recordada nos discursos da inauguração.