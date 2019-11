Bordal vence Prémio Mercúrio 2019 na categoria de Economia Digital

A Bordal-Bordados da Madeira foi a vencedora do Prémio Mercúrio 2019 na categoria de Economia Digital, sendo a primeira e única empresa madeirense galardoada com este prémio.

“O Prémio Mercúrio - o melhor do Comércio e Serviços é uma iniciativa que tem o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República que, desde 2008, tem procurado identificar, reconhecer e premiar as entidades e as personalidades que, em Portugal e de forma consistente, contribuem para a valorização do sector do comércio e serviços”, explica através de uma nota de imprensa.

Este prémio é o reconhecimento do trabalho da Bordal desenvolvido na comunicação e no incremento da exportação e internacionalização do Bordado Madeira.

A loja online www.bordal.pt e toda a aposta e trabalho desenvolvido na área digital para a promoção e divulgação do Bordado Madeira e da própria ilha foram os argumentos que pesaram nesta decisão.

A gala realizou-se, no passado dia 25 de Novembro, no Cinema São Jorge, em Lisboa, e deu a conhecer os vencedores das diferentes categorias.