Bolsa de serviços especializados da CMF já conta com 31 empresas inscritas

A Câmara Municipal do Funchal criou e colocou online, no passado mês de novembro, no seu site oficial, uma bolsa de serviços especializados, na qual podem inscrever-se todos os agentes económicos que queiram prestar serviços na cidade, oferecendo-os aos munícipes.

O endereço é http://www.cm-funchal.pt/pt/bolsa-servicos-especializados.html e, até agora, já se inscreveram um total de 31 empresas. A Autarquia irá, em breve, melhorar a plataforma existente, adicionando uma funcionalidade de pesquisa dinâmica por nome e ramo de actividade, entre outros, e convida, uma vez mais, a que todos os prestadores de serviços abrangidos se inscrevam na bolsa de serviços especializados do Município, e a população, para que que consulte a lista de empresas disponíveis para trabalhos nas mais diversas áreas.

Conforme anunciado pelo Presidente Miguel Silva Gouveia, esta é uma prática de transparência, idoneidade e profissionalismo promovida pela Câmara Municipal do Funchal, que salvaguarda a defesa do serviço público e a imparcialidade dos técnicos camarários, que não podem oferecer os seus serviços em projectos ou actividades que tenham de ser posteriormente licenciadas pela Câmara. A bolsa de serviços especializados foi, assim, criada para que seja o mercado a responder às necessidades e solicitações dos munícipes.

A CMF contactou, para o efeito, múltiplas entidades, no sentido de que estas convidem os seus associados a inscreverem-se na Bolsa de Serviços Especializados, nomeadamente a ACIF, AJEM, ASSICOM, AREAM e as Ordens dos Engenheiros Técnicos, Contabilistas Certificados, Advogados, Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Médicos Veterinários e Técnicos Oficiais de Contas. O Município considera que esta é, de resto, uma oportunidade para fortalecer e dinamizar o seu tecido económico, promovendo oportunidades de emprego, inclusive para os jovens, porque estas são áreas com muita gente bem formada e disponível para trabalhar.

A lista de actividades constantes da Bolsa de Serviços Especializados é abrangente, podendo ainda assim ser propostas outras ao Balcão do Investidor da CMF, que coordena este processo. São elas: apoio jurídico, arquitectura, actividades veterinárias, climatização, obras públicas, consultoria financeira, contabilidade, gestão, auditores e revisores oficiais de contas, electricidade e energias alternativas, engenharia civil, estudos de viabilidade económica e financeira, higiene, saúde e segurança no trabalho, imobiliárias, informática, marketing, publicidade e design, mediação de seguros, mobiliário e decoração de interiores, projectos agrícola, de instalações eléctricas, de rede de águas e saneamento básico, de segurança contra risco de incêndios em edifício, de instalação de rede de gás, de telecomunicações e de ventilação e exaustão de fumos e, ainda, serviço de topografia.

A Autarquia reforça que continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance de forma a aplicar de forma cada vez mais eficaz o regime de incompatibilidades a que estão sujeitos os funcionários camarários, tendo sido transmitidas instruções aos serviços para que, quando a Câmara é confrontada com solicitações deste tipo por parte dos munícipes, estes sejam encaminhados para a bolsa de serviços especializados. Os munícipes têm igualmente a faculdade de, perante todas as situações que considerem incorrectas, formalizarem uma queixa à Unidade de Auditoria Interna da CMF.