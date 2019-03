Bispo do Funchal inicia visita pastoral ao Porto Santo

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, inicia hoje, dia 27 de Março, uma visita pastoral de cinco dias ao Porto Santo. A chegada à Ilha Dourada está prevista para as 10h30 desta quarta-feira.

Após a recepção pelas entidades e pela comissão organizadora da visita, o início da visita pastoral propriamente dita acontece, pelas 11 horas, na Igreja da Piedade.

A partir das 12 horas, D. Nuno Brás começa o périplo pelas entidades locais, visitando a Assembleia Municipal, onde irá reunir-se com os autarcas. Às 14h30 prossegue para a Câmara Municipal e, às 15 horas, visita a Junta de Freguesia porto-santense.

Pelas 15h30, o Bispo irá proceder à visita de alguns doentes acamados das duas paróquias.

No final da tarde, às 19h30, é celebrada a Eucaristia, na Capela de Nossa Senhora da Graça.

A visita pastoral prolonga-se até dia 31 de Março, com um extenso programa de visitas (entre escolas, bombeiros, lares, cemitério) que culmina no domingo, com a Festa das Famílias.

D. Nuno Brás cumpre, assim, a promessa de se deslocar à Ilha Dourada para se inteirar das questões que preocupam as duas paróquias locais, Piedade e Espírito Santo.

Na sua mensagem aos porto-santenses, o Bispo escreve que esta visita “mais do que uma obrigação”, é “vontade de estar convosco, de vos conhecer e conhecer as várias realidades humanas e cristãs em que decorre a vossas vida”. “Partilhamos a fé. É importante que o vosso Bispo partilhe também convosco a vida”, sublinha o pontífice.

PROGRAMA DA VISITA PASTORAL

Dia 27 de Março - Quarta feira:

10H30 - Chegada ao Porto do Porto Santo no Lobo Marinho e recepção pelas entidades e pela comissão organizadora da visita.

11H00 - Recepção ao Senhor Bispo e início da Visita Pastoral, na Igreja da Piedade.

12H00 - Visita à Assembleia Municipal e reunião com autarcas.

14H30 - Visita à Câmara Municipal.

15H00 - Visita à Junta de Freguesia.

15H30 - Visitas à alguns doentes acamados das duas paróquias

19H30 - Eucaristia: Capela de Nossa Senhora da Graça

Dia 28 de Março - Quinta-feira:

09H00 - Visita à EB/2º ciclo do Farrobo

10H00 - Visita ao AM3 - Força Aérea Portuguesa

11H00 -Visita à EBS Prof. Dr. Francisco Freitas Branco

12H00 - Visita ao Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

15H00 -Visita à EB1/PRE do Porto Santo (Campo de Baixo)

16H00 - Visita ao Centro de Saúde

17H00 - Visita às instalações da Segurança Social

18H00 - Visita à Capela da Misericórdia

19H00 - Eucaristia: Capela de São Pedro.

21H15 - Encontro os Grupos Apostólicos das duas Paróquias: Catequistas, Vicentinos, Confrarias, Cursistas, CNE, Grupos Corais, Grupo de Jovens, Leitores, Ministros Extraordinários da Comunhão.

Dia 29 de Março - Sexta-feira:

09H00 - Visita às instalações da DRAPS

10H00 - Visita ao Edifício 2 da EB1/PE Creche do Porto Santo

10H45 - Visita ao Externato de Nossa Senhora da Conceição.

12H00 - Visita ao Quartel dos Bombeiros Voluntários.

15H00 - Encontro e convívio com os idosos e doentes da Fundação Nª Senhora da Piedade e com a Universidade Sénior.

17H00 - Eucaristia: Capela do Lar.

18H30 - Eucaristia: Igreja da Piedade com oração da Via Sacra preparada pelos jovens do 10º ano da catequese.

21H30 - Noite cultural e recreativa no Centro e Congressos do Porto Santo com a atuação de vários grupos da nossa ilha. (os bilhetes são gratuitos e serão distribuídos nas igrejas)

Dia 30 de Março - Sábado:

10H00 - Visita ao Museu Colombo e Núcleo J. Brum do Canto

11H00 - Visita à sede do Agrupamento 999 do CNE

12H00 - Visita ao cemitério e à Capela de Santa Catarina: com um tempo de oração pelos defuntos e memória do saudoso Padre Carlos Freitas.

15H00 - Celebração da eucaristia da bênção das capas dos alunos finalistas da EBS Prof. Dr. Francisco Freitas Branco.

17H30 - Encontro com os pais que têm filhos na catequese.

19H00 - Missa da Catequese das duas paróquias na igreja paroquial da Piedade.

Dia 31 de Março - Domingo:

10H00 - Passeio cultural e turístico pelo Porto Santo: Visita ao Pico Castelo, Museu Cardina, Casa da Serra,

14H30 -Paramentação na Igreja da Piedade e Procissão para a Praça do Barqueiro, com os irmãos das Confrarias.

15H00 - Eucaristia na Praça do Barqueiro: Encerramento da Visita Pastoral com a Festa das Famílias.