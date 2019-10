BEI viabiliza 150 milhões para o novo hospital

O parecer positivo da instituição financeira ao empréstimo que vai cobrir 46,7% do investimento total do novo Hospital da Madeira é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Neste âmbito, Carlos Pereira promete “trabalhar” para deixar as actuais unidades hospitalares fora do co-financiamento do Estado. A notícia pode ser lida na nossa página 2.

No dia em que arranca o ‘Madeira Pride’, fomos conhecer a história de Bruno Fernandes, um transgénero que teve de sair da Região para submeter-se ao longo processo de mudança de sexo. A reportagem consta da página 11.

Quanto ao Governo Regional, saiba que este será debatido de 11 a 13 de Novembro. Há ainda a referir, tal como pode encontrar na página 3, que PSD e PSD já acordaram presidência das comissões parlamentares. Ainda no que diz respeito ao executivo, saiba que Pedro Calado mantém Patrícia Dantas e Rogério Gouveia como directores-adjuntos e passa a tutelar Assuntos Europeus. José Dias continua à frente da Protecção Civil.

Rumamos agora até Machico para falar da petição por feriado nos ‘Milagres’, que já conta com 1.700 assinaturas. Saiba mais na página 6.

Por fim, nos casos do dia, na página 10, contamos o caso de um homem que furtou uma carrinha e assaltou três espaços numa noite.

