BE deseja que todos os pais possam estar presentes na vida dos filhos

No Dia do Pai que se celebra hoje, 19 de Março, o Bloco de Esquerda (BE) deseja que todos os pais tenham “condições de vida” que lhes permita estar presente nas vidas dos filhos e contribuir para uma educação e desenvolvimento pessoal com acesso sem restrições à escola e aos serviços de saúde de qualidade, independentemente do seu nível de rendimentos.

A mensagem assinada por Paulino Ascenção, coordenador regional do BE na Madeira, espera ainda que os horários de trabalho sejam respeitados para que os pais possam participar no crescimento dos filhos.

“Este é o desejo e também o compromisso do Bloco de Esquerda” que pretende “bater-se” para que essas condições de vida e de trabalho sejam uma realidade. “Conseguimos por exemplo, alargar a licença parental, recuperar feriados que tinham sido suprimidos, e vamos continuar a batalhar pela redução dos horários de trabalho, por uma repartição mais justa de riqueza, para haver mais tempo disponível para a família e para o lazer”, refere Paulino Ascenção.