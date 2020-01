As ‘Presidências Abertas’ da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal que nos Une’, passaram, na tarde desta quarta-feira, na sede da Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses, em Santa Luzia, no âmbito do calendário de visitas desta iniciativa camarária.

O presidente Miguel Silva Gouveia, e o respetivo Executivo, acompanharam um dos responsáveis, Alcindo Freitas, e o Maestro desta entidade cultural, Aquilino Silva, numa visita pelas instalações, onde puderam abordar a realidade da Banda e conversar sobre a diversas matérias, nomeadamente, perceber as necessidades e dificuldades que o grupo enfrenta no seu trabalho diário, como por exemplo na aposta em formação musical, aquisição de instrumentos e fardamento.

Miguel Silva Gouveia enalteceu, “o inegável valor sociocultural para a cidade de um projecto como este, recordo que esta Banda foi distinguida, em 1912, com o título de Banda Municipal do Funchal, precisamente em reconhecimento dos serviços prestados à autarquia e, até hoje, este colectivo tem honrado a sua missão de divulgar o património musical da cidade e da Região, sendo para todos nós motivo de muito orgulho”.

Por fim, o Presidente acrescenta que “reconhecemos o papel pedagógico que o grupo transmite a várias gerações, é por isso, e para isso que apoiamos financeiramente este projecto, pois é muito importante que se continue a acarinhar as tradições do nosso concelho, valorizando os artistas regionais e apostando, das mais diversas formas, na Cultura da cidade”.