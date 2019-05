Banco dos Afectos promove conversa sobre famílias de acolhimento

‘Famílias de acolhimento’ é o tema de um debate promovido hoje pela Escola Secundária Francisco Franco, através do Banco dos Afectos e do Clube Europeu desta instituição, em parceria com a Segurança Social. A sessão aberta à comunidade educativa começa pelas 19h30, com o visionamento de um filme.

‘A Fabulosa Gilly Hopkins’, de Stephen Herek’, é uma comédia sobre uma adolescente de 12 anos que passou por várias casas de acolhimento na esperança de encontrar a família biológica. Antecede uma apresentação sobre o que é ser uma família de acolhimento e receber crianças cujas famílias não têm condições para as manter. Vão falar sobre Educação na Infância, Famílias Biológicas e Famílias de Acolhimento Paula Mesquita, directora do Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude; Teresa Carvalho, directora da Unidade de Assessoria Técnica do mesmo departamento; e Patrícia Camacho e Dília Vieira, técnicas de apoio às famílias de acolhimento.