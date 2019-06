Baixa médica no Centro de Saúde dos Canhas motiva reajustamento dos serviços

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), informou hoje, através de comunicado, que Centro de Saúde dos Canhas é uma unidade de saúde que integra a USF – Unidade de Saúde Familiar ‘Novo Sol’, que pretende “dar resposta à população residente no Conselho da Ponta do Sol”, sendo a distribuição dos recursos afectos à equipa USF efectuada “de acordo com as necessidades”.

Nos últimos dias, a apresentação de uma baixa médica de um profissional afecto à USF motivou alguns reajustamentos na actividade prestada no Centro de Saúde, nomeadamente a transferência das Consultas para os outros profissionais afectos à USF a exercer funções no Concelho da Ponta do Sol.

Segundo o comunicado, o acompanhamento às grávidas, crianças e diabéticos da Freguesia dos Canhas “continua a estar assegurado pela equipa de profissionais da USF no Centro de Saúde da Ponta do Sol” que tem assegurado “respostas às situações agudas”.

Actualmente os cerca de 3.000 utentes residentes na freguesia dos Canhas têm “resposta efectiva por parte da equipa da USF, nomeadamente de um médico no Centro de Saúde dos Canhas e pelos colegas no Centro de Saúde da Ponta do Sol que estão a assegurar o apoio nesta fase provisória”, sendo “total” a cobertura na prestação de cuidados de Saúde neste concelho.

O SESARAM assegura que esta situação ( baixa médica) não alterou a resposta efectiva aos utentes residentes nesta freguesia, uma vez que o apoio continua a estar assegurado pelos restantes profissionais afectos à equipa da Unidade de Saúde Familiar da Ponta do Sol e relembra ainda que a saúde e o bem-estar da população “está sempre em primeiro lugar”, pelo que a prestação de serviços continua a estar assegurada.