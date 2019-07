Aviso amarelo para tempo quente não impede previsão de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou toda a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo devido ao tempo quente, um aviso meteorológico que entrou em vigor esta manhã e que se mantém até às 21 horas de amanhã, nesta sexta-feira com os termómetros no Funchal a chegarem aos 28ºC. O local mais quente será o Lugar de Baixo, que vai chegar aos 29ºC.

Na Região será um dia de céu em geral muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do final da manhã e de aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e terras altas e até ao início da tarde. Conte ainda com vento fraco a moderado de Nordeste, sendo por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

No Funchal o cenário é ligeiramente melhor, com períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do final da manhã e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao início da tarde. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

No Porto Santo os termómetros vão marcar 26ºC na parte mais quente do dia, o mesmo valor em Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e São Vicente. O Caniçal terá um grau a menos na temperatura máxima, assim como o Porto Moniz e Santana. A Ponta do Pargo chega aos 27ºC.

Hoje é a Madeira quês está com índice ultravioleta de 9 e o Porto Santo de 10, ambos valores muito elevados na escala de 1 a 11+.

No mar, a temperatura vai estar entre os 21/23ºC, com ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros na costa Norte e de Sul/Sudoeste com 1 a 1,5 metros na costa Sul.