Avaria no radar do Aeroporto do Porto impediu aviões de levantar voo na Madeira

Dois aviões que se encontravam no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo e que tinham como destino o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, sofreram atrasos consideráveis. Segundo apurou o DIÁRIO, uma avaria no radar do aeroporto do Porto levou a que o voo a TAP TP1710 com partida prevista para as 7h05, saísse apenas depois das 10 horas.

O voo da EasyJet U27586, com partida para as 8h50, continua a aguardar indicações para rumar a Portugal continental.