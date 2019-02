Aumenta para seis o número de voos já cancelados de e para a Madeira

Aumenta para seis os voos oficialmente já cancelados hoje no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, entre chegadas e partidas. Quatro voos da TAP de e para Lisboa (TP 1699 e TP 1685) e os voos da Transavia com chegada e partida para Amsterdão (HV 6629). O segundo voo da TAP e o avião da Transavia ainda divergiram para Porto Santo, onde se encontram outras cinco aeronaves que faziam ligação à Madeira com origem em diferentes países da Europa.

Os passageiros que desembarcaram em Porto Santo devem chegar ainda hoje à Madeira, mas ao final do dia, a bordo do navio Lobo Marinho.

Entretanto há dois voos da Condor, ambos vindos da Alemanha, com chegada prevista à Madeira na próxima hora. Entretanto o IPMA prolongou até às 18 horas o aviso amarelo para vento do quadrante Sul com rajadas até 75/80 km/h, sendo que junto ao Aeroporto da Madeira, depois das 13 horas a intensidade do vento baixou ligeiramente. Até às 14 horas a rajada máxima registada foi de 70 km/h, enquanto o vento médio ‘aligeirou’ para os 51,5 km/h.