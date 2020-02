Augusta Aguiar pede mais candidaturas da Madeira aos Prémios BPI ‘La Caixa’

A propósito do lançamento de uma nova edição dos Prémios BPI ‘La Caixa 2020’, que apoiam financeiramente projectos de instituições privadas sem fins lucrativos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social, as duas entidades, BPI e Fundação ‘La Caixa’, organizaram uma sessão de esclarecimento sobre os processos de candidatura, que teve lugar esta sexta-feira no auditório do Museu da Electricidade, Casa da Luz.

“O Governo Regional está muito empenhado em participar nestes prémios BPI ‘La Caixa’ no sentido de dar um reforço às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Região” para que se candidatem”, disse a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, que presidiu à iniciativa,

Lembrando que há “3,75 milhões de euros disponíveis para todas as IPSS do país”, Augusta Aguiar pede “mais candidaturas da Madeira, porque todos os apoios são bem-vindos”. Para a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania “somar apoios públicos e donativos a estes prémios no âmbito da cidadania empresarial, da responsabilidade social das empresas”, alavanca “mais e melhores projectos”.

Ao longo dos anos, já foram atribuídos prémios BPI ‘La Caixa’ a entidades da Região. Na categoria ‘Séniores’ à Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira (2013 e 2017) e à Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (2014); na categoria ‘Capacitar’, ao grupo Dançado com a Diferença (2016); e na categoria ‘Rural’, à Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira (2019) e à Fundação São João de Deus (2019).

As entidades interessadas podem obter mais informação nos sites do BPI e da Fundação ‘La Caixa’ na página da iniciativa. No total, são cinco os Prémios BPI ‘la Caixa’, com diferentes prazos de candidatura que se distinguem entre si pelo seu âmbito de actuação. Cada um dos cinco prémios – Infância, Solidário, Seniores, Capacitar, Rural - vai atribuir 750 mil euros a projectos de instituições privadas sem fins lucrativos.