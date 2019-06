Associação Portuguesa de Deficientes assina protocolo com Grupo Sousa

A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira irá assinar um protocolo de cooperação com o Grupo Sousa / Logislink, no próximo dia 7 de Junho, pelas 12 horas, na sede da associação.

O protocolo, no âmbito da campanha ‘Dê uma tampa à Indiferença’, com mais de uma década de parceria, trata-se de um apoio crucial ao desenvolvimento da campanha, uma vez que, é o Grupo Sousa, através da Empresa de Navegação Madeirense, da Opertrans, OPM e Portos da Madeira que concedem as isenções de pagamento do contentor, taxas portuárias, taxas de transporte terrestres e marítimas, do transporte do contentor de tampinhas com destino a Portugal Continental.

A cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação contará com a presença do Administrador do Grupo Sousa, Pedro Frazão e do Presidente da APD Madeira, Filipe Rebelo.