Associação do Caminho Real da Madeira passa a ter sede na Ponta do Sol

A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM), constituída formalmente no dia 17 de Fevereiro de 2017, passará a ter uma sede, na Ponta do Sol, mais concretamente na Biblioteca Municipal. A notícia foi publicada através de uma nota na página de Facebook da ACRM, uma instituição que defende, valoriza e promove as rotas das principais vias terrestres construídas antes da implantação da República, na Região.

“Concluída a Assembleia-Geral e aprovado o orçamento e plano de actividades, teve lugar na Capela de São Sebastião a assinatura de protocolo entre a ACRM e a Câmara Municipal da Pontal do Sol para a cedência de um espaço onde a associação terá a sua sede”, pode ler-se.