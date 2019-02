Assembleia ‘chumba’ Polícia Municipal mas Cafôfo avança na mesma

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, esta manhã, por maioria, uma resolução para o “abandono imediato” do projecto para a criação da Polícia Municipal mas o executivo presidido por Paulo Cafôfo anunciou logo depois que vai continuar a desenvolver esta medida.

A proposta de resolução para travar a Polícia Municipal foi apresentada pelo PSD e contou também com os votos favoráveis dos deputados do CDS, PCP, PTP e MPT. Os deputados da coligação Confiança votaram contra, com excepção de Miguel Costa (Nós Cidadãos), que se absteve, tendo também sido este o sentido de voto de Orlando Fernandes (JPP). João Paulo Marques (PSD) classificou a ideia da Polícia Municipal como “um devaneio do senhor presidente da Câmara” e como “um assalto organizado aos bolsos” dos comerciantes e dos munícipes por via da aplicação de multas e defendeu que aquilo que o Funchal precisa é de um reforço dos actuais serviços de fiscalização municipal.

Apesar desta votação, o vice-presidente da Câmara, Miguel Gouveia, anunciou que o executivo camarário vai dar continuidade ao projecto para a criação da Polícia Municipal, que pretende colocar a votação na Assembleia Municipal no corrente ano. O mesmo autarca acusou os partidos de aproveitarem esta questão para fazerem pré-campanha para as eleições regionais. Miguel Gouveia utilizou idêntica argumentação em relação à proposta do JPP que foi aprovada esta manhã para a realização de uma auditoria externa à empresa municipal Frente Mar Funchal. O executivo só se compromete em “estudar” a concretização de tal auditoria.

A sessão ordinária da Assembleia Municipal prossegue esta tarde, com a análise dos 12 pontos da ordem de trabalhos.